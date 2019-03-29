Телеведуча Жанна Бадоєва відмовилася від українського громадянства, змінивши його на італійське.

Відома телеведуча Жанна Бадоєва відмовилася від українського громадянства, змінивши його на італійське.

Бадоєва вийшла заміж за львівянина Василя Мельчинина, який переїхав в Італію займатися бізнесом.

Про це колишня українська ведуча розповіла для YouTubе-каналу А поговорить?

– Я виїхала з Києва і не живу там уже шість років. Нічого не веду і мене, напевно, забули. Я працюю в розважальному секторі, тому, в принципі, розважаю людей усього світу, — сказала Жанна.

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Відома телеведуча стала обличчям нового проекту про подорожі на російському Першому каналі.

Нагадаємо, відомий кліпмейкер Алан Бадоєв не просто зберіг добрі стосунки з колишньою дружиною Жанною, але й повів її під вінець і передав у руки нареченого.