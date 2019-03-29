PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Біллі Айліш презентувала кліп з альбому When We All Fall Asleep

Сьогодні відбулася прем’єра кліпу на пісню bad guy з альбому американської співачки Біллі Айліш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Біллі Айліш презентувала кліп з альбому When We All Fall Asleep

Кліп Біллі Айліш bad guy з її дебютного повноформатного альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go? було презентовано сьогодні, 29 березня. Його вже переглянули майже мільйон разів.

Кліп досить дивний: дівчина то заливає до рота чоловікові щось на зразок молока, то просто стоїть, а у неї з носа йде кров.

На завершення ми бачимо, як вона сидить на чоловікові, який віджимається.

ЧитайтеАбсолютний рекорд в Instagram: ролик Леді Гаги зібрав мільярд переглядів

Нагадаємо, що сьогодні, 29 березня, Біллі Айліш випустила свій перший альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Його завантажили понад 800 тисяч разів. Це новий рекорд Apple Music.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тіло знайшли у багажнику: модель Playboy заарештували за вбивство
Віталій Кличко про камбек брата: Тільки не заробляти
Біллі Айліш презентувала кліп з альбому When We All Fall Asleep
Відео пожежі у Ворзелі: у вогні 1,5 тисячі кв. м.
Пожежа у Ворзелі: палає приватне підприємсто
Вибори 2019: на кожній виборчій дільниці будуть два поліцейських і рятувальник
У Фастові чоловік побив і викинув дружину з четвертого поверху
Рейв на похороні: у Британії попрощалися з Кітом Флінтом
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка