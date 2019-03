Сьогодні відбулася прем’єра кліпу на пісню bad guy з альбому американської співачки Біллі Айліш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Кліп Біллі Айліш bad guy з її дебютного повноформатного альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go? було презентовано сьогодні, 29 березня. Його вже переглянули майже мільйон разів.

Кліп досить дивний: дівчина то заливає до рота чоловікові щось на зразок молока, то просто стоїть, а у неї з носа йде кров.

На завершення ми бачимо, як вона сидить на чоловікові, який віджимається.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 березня, Біллі Айліш випустила свій перший альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Його завантажили понад 800 тисяч разів. Це новий рекорд Apple Music.