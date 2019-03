29 березня американська співачка Біллі Айліш випустила свій перший альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

Ще до виходу альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go його додали до себе в iTunes більше 800 тис. користувачів, що є рекордом для сервісу.

Пісні Айліш поєднують в собі похмуру електроніку, поп та інді.

Крім того, співачка відома своїми незвичайними текстами, яких повно в альбомі When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

До слова, вперше за 7 років метал-група Rammstein випустила новий кліп.