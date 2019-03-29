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Біллі Айліш випустила перший альбом When We All Fall Asleep

29 березня американська співачка Біллі Айліш випустила свій перший альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

Біллі Айліш

29 березня вийшов альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go від американської співачки Біллі Айліш.

Ще до виходу альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go його додали до себе в iTunes більше 800 тис. користувачів, що є рекордом для сервісу.

Пісні Айліш поєднують в собі похмуру електроніку, поп та інді.

Крім того, співачка відома своїми незвичайними текстами, яких повно в альбомі When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

Читайте: ДахаБраха презентували саундтрек до українського фільму

До слова, вперше за 7 років метал-група Rammstein випустила новий кліп.

Фото: Dreamstime

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