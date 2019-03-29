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Каменських презентувала кліп на ремікс Peligroso

Українська співачка Настя Каменських презентувала кліп на ремікс пісні Peligroso.

каменских

Настя Каменських опублікувала на Youtube новий кліп на ремікс своєї іспаномовної пісні Peligroso.

Пісню вона записала з виконавцем De La Ghetto.

Читайте: Peligroso: Настя Каменських презентувала кліп і пісню іспанською

У кліпі Каменських у червоній сукні з розрізом вище стегна танцює на різних локаціях – серед свічок, піску і тропічного лісу.

Нагадаємо, в лютому Каменських презентувала кліп на пісню Попа як у Кім.

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