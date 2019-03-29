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Кого обере Добринін? Найсексуальніші учасниці шоу Холостяк 9 (ГОЛОСУВАННЯ)

Стартував 9 сезон шоу Холостяк і Микита Добринін обрав своїх фавориток. Факти ICTV пропонують оцінити та проголосувати за дівчину, яка найбільше підходить холостяку.

Кого обере Добринін? Найсексуальніші учасниці шоу Холостяк 9 (ГОЛОСУВАННЯ)

Перший випуск 9 сезону Холостяка вийшов 8 березня.

Головний героєм став ведучий телеканалу М1 і радіостанції Русское радио Україна, головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Микита Добринін.

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З майже 30 претенденток холостяк вручив троянди лише 17 дівчатам.

На другому тижні проект залишили Валерія і Єлизавета.

А після третьої церемонії троянд Микита попрощався з Юлею, Кароліною та Лілею.

Хто з решти учасниць найбільше підходить Микиті Добриніну та заслуговує на місце у фіналі?

Раніше ми показували, як проходило знайомство холостяка з учасницями.

Нагадаємо, у минулому сезоні шоу Холостяк головним героєм був музикант Рожден Анусі. Тоді за підсумками шоу він обрав Іванку, але в червні стало відомо, що пара розлучилася.

Фото: holostyakstb

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