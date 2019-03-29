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Музиканти рок-групи Her’s загинули у автокатастрофі у США

Музиканти ліверпульської рок-групи Her’s загинули у смертельній ДТП в США.

Музиканти рок-групи Her’s загинули у автокатастрофі у США

Британські музиканти з рок-групи Her’s загинули в автокатастрофі під час гастролей у Каліфорнії (США).

Обидва учасники групи загинули на місці.

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ДТП сталася, коли американський тур групи підходив до кінця. Музиканти їхали на виступ в місто Санта-Ана.

Крім них в авто знаходився їхній тур-менеджер Тревор Енгельбрексон. Він також загинув.

Представник групи підтвердив смерть виконавців.

Раніше кантрі-виконавець Джастін Картер випадково отримав смертельне вогнепальне поранення на зйомках кліпу.

Джерело: Daily Mail

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