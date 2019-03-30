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Холостяк-9. Хто залишив проект після четвертої Церемонії троянд

У четвертому випуску Холостяк-9 Микита Добринін попрощався одразу з двома учасницями.

Холостяк-9. Хто залишив проект після четвертої Церемонії троянд

Четвертий випуск проекту Холостяк-2019 розпочався з побачення Микити з Мариною, Ганною і Юлією на спекотному острові Кіпр. У кінці групового побачення Холостяк нікому не віддав троянду.

Але Марина квітку все ж отримала після того, як Добринін провів із нею індивідуальне побачення. Ще б пак – побачення закінчилося поцілунком!

Церемонія троянд

Першою залишила проект Анна. Холостяку не сподобався надмірний сплеск негативу і холоднокровність Анни до нього, який дівчина продемонструвала на груповому побаченні на Кіпрі.

Також проект Холостяк-9 втратив присутність Анастасії. Добринін назвав дівчину світлою і доброю, але не такою близькою, як стали йому деякі з решти дівчат.

Читайте: Кого обере Добринін? Найсексуальніші учасниці шоу Холостяк 9 (ГОЛОСУВАННЯ)

Відзначимо, що особливу квітку отримала Наталія. Холостяк вручив дівчині свічку у формі троянди, яку зробив на Кіпрі.

До слова, Софію, Вікторію, Ольгу та Дарину Микита запросив на побачення на наступному тижні. Буде цікаво.

Нагадаємо, на третьому тижні проект Холостяк-9 залишили відразу три учасниці.

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