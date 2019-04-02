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Факти / Lifestyle

400 тис. підписників за 2 години: Меган Маркл і принц Гаррі завели Instagram

Принц Гаррі і Меган Маркл завели офіційний акаунт в Instagram.

меган маркл

2 квітня Принц Гаррі і Меган Маркл завели акаунт в Instagram і вже зробили першу публікацію.

За 2 години на сторінку королівського сімейства підписалися 400 тисяч осіб.

– Ласкаво просимо в наш офіційний Instagram. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися роботою, яка рухає нами, сенсом, який ми підтримуємо, важливими оголошеннями і можливістю пролити світло на ключові питання. Ми дякуємо вам за вашу підтримку і вітаємо вас, – Гаррі і Меган.

У перший пост увійшли публічні знімки за останні півроку з життя Маркл і принца Гаррі.

Читайте: Brit Awards: Бейонсе і Джей Зі зняли відео з Меган Маркл-королевою

 

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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

До слова, людиною року 2018 з версії Google стала герцогиня Сассекському Меган Маркл.

Фото: sussexroyal/Instagram

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