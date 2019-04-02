Принц Гаррі і Меган Маркл завели офіційний акаунт в Instagram.
2 квітня Принц Гаррі і Меган Маркл завели акаунт в Instagram і вже зробили першу публікацію.
За 2 години на сторінку королівського сімейства підписалися 400 тисяч осіб.
– Ласкаво просимо в наш офіційний Instagram. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися роботою, яка рухає нами, сенсом, який ми підтримуємо, важливими оголошеннями і можливістю пролити світло на ключові питання. Ми дякуємо вам за вашу підтримку і вітаємо вас, – Гаррі і Меган.
У перший пост увійшли публічні знімки за останні півроку з життя Маркл і принца Гаррі.
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До слова, людиною року 2018 з версії Google стала герцогиня Сассекському Меган Маркл.
Фото: sussexroyal/Instagram