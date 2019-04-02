Актриса Мейсі Вільямс проговорилася про подальшу долю своєї героїні Арьи Старк в серіалі Гра престолів.

Британська актриса Мейсі Вільямс проговорилася про подальший розвиток сюжету фінальної частини серіалу Гра престолів і про долю своєї героїні Арьї Старк на шоу Джиммі Феллон.

– Останні дні зйомок були дуже емоційні, тому що ми прощалися зі знімальною групою. Коли я дізналася, що Арья вмирає в другій серії…, – сказала Вільямс і закрила рот руками.

Вона запитала у ведучого, чи був це прямий ефір і чи можна вирізати її слова.

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Після вона заявила, що глядачі в залі поширять цю інформацію в Twitter і втекла зі студії.

Ведучий Джиммі Феллон побіг за нею і вони обидва оголосили, що це був першоквітневий розіграш.

Нагадаємо, восьмий сезон серіалу Гра престолів вийде 14 квітня.