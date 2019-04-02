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Євробачення 2019: порядок виступів у півфіналах

Організатори Євробачення 2019 опублікували порядок виступів учасників конкурсу у двох півфіналах – 14 і 16 травня.

Де пройде Євробачення 2019

Продюсери міжнародного конкурсу Євробачення 2019 визначили, в якому порядку будуть виступати учасники з 35 країн у півфіналах, 14 і 16 травня.

Перший півфінал – 14 травня:

  1. Кіпр
  2. Чорногорія
  3. Фінляндія
  4. Польща
  5. Словенія
  6. Чехія
  7. Угорщина
  8. Білорусь
  9. Сербія
  10. Бельгія
  11. Грузія
  12. Австралія
  13. Ісландія
  14. Естонія
  15. Португалія
  16. Греція
  17. Сан-Марино

Другий півфінал – 16 травня:

  1. Вірменія
  2. Ірландія
  3. Молдова
  4. Швейцарія
  5. Латвія
  6. Румунія
  7. Данія
  8. Швеція
  9. Австрія
  10. Хорватія
  11. Мальта
  12. Литва
  13. Росія
  14. Албанія
  15. Норвегія
  16. Нідерланди
  17. Північна Македонія
  18. Азербайджан

Порядок проведення фіналу, який відбудеться 18 травня, буде визначено продюсерами відразу після другого півфіналу – 17 травня.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

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Джерело: Eurovision.tv

ФотоEurovision.tv

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