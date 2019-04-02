Організатори Євробачення 2019 опублікували порядок виступів учасників конкурсу у двох півфіналах – 14 і 16 травня.
Продюсери міжнародного конкурсу Євробачення 2019 визначили, в якому порядку будуть виступати учасники з 35 країн у півфіналах, 14 і 16 травня.
Перший півфінал – 14 травня:
- Кіпр
- Чорногорія
- Фінляндія
- Польща
- Словенія
- Чехія
- Угорщина
- Білорусь
- Сербія
- Бельгія
- Грузія
- Австралія
- Ісландія
- Естонія
- Португалія
- Греція
- Сан-Марино
Другий півфінал – 16 травня:
- Вірменія
- Ірландія
- Молдова
- Швейцарія
- Латвія
- Румунія
- Данія
- Швеція
- Австрія
- Хорватія
- Мальта
- Литва
- Росія
- Албанія
- Норвегія
- Нідерланди
- Північна Македонія
- Азербайджан
Порядок проведення фіналу, який відбудеться 18 травня, буде визначено продюсерами відразу після другого півфіналу – 17 травня.
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Джерело: Eurovision.tv
Фото: Eurovision.tv