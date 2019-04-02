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Зіткнення з Таносом: вийшов новий трейлер фільму Месники: Фінал

Студія Marvel опублікувала спеціальний ролик картини Месники: Фінал.

Зіткнення з Таносом: вийшов новий трейлер фільму Месники: Фінал

Студія Marvel представила новий трейлер фільму Месники: Фінал, в якому продовжуються  події Месників: Війни нескінченності.

У ролику можна побачити, як Месники готуються до свого вирішального бою, а також їх зустріч з Таносом.

Читайте: Месники: Фінал – офіційний трейлер

У фільмі знімалися Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Джеремі Реннер, Брі Ларсон та інші.

Раніше Факти ICTV писали, що тривалість фільму Месники: Фінал повинна скласти 182 хвилини.

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