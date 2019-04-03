З’явився перший трейлер фільму Джокер, в якому однойменного злодія зіграє Хоакін Фенікс.
На каналі Warner Bros. Pictures Ukraine в Youtube опублікували перший трейлер фільму Джокер, який розповість про становлення відомого злодія всесвіту DC.
Роль Джокера у фільмі зіграє Хоакін Фенікс.
Стрічка розкаже про становлення Джокера і його ранні роки, іще до того, як він став одним з головних ворогів Бетмена.
У трейлері відомий злодій більше схожий на свою оригінальну версію з коміксів.
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Вихід фільму запланований на жовтень 2019 року.
До слова, студія Marvel випустила спеціальний трейлер до фільму Месники: Завершення.
Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine
Фото: Warner Bros. Pictures Ukraine
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