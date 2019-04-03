PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Джокер – перший трейлер фільму з Хоакіном Феніксом

З’явився перший трейлер фільму Джокер, в якому однойменного злодія зіграє Хоакін Фенікс.

Джокер

На каналі Warner Bros. Pictures Ukraine в Youtube опублікували перший трейлер фільму Джокер, який розповість про становлення відомого злодія всесвіту DC.

Роль Джокера у фільмі зіграє Хоакін Фенікс.

Стрічка розкаже про становлення Джокера і його ранні роки, іще до того, як він став одним з головних ворогів Бетмена.

У трейлері відомий злодій більше схожий на свою оригінальну версію з коміксів.

Читайте: Гаряча сімка! Найкращі кінопрем’єри квітня 2019 в Україні

Вихід фільму запланований на жовтень 2019 року.

До слова, студія Marvel випустила спеціальний трейлер до фільму Месники: Завершення.

Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine

Фото: Warner Bros. Pictures Ukraine

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка