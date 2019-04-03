Російський актор Олексій Булдаков помер у віці 68 років.

Російський актор Олексій Булдаков помер у віці 68 років.

Він помер перед вильотом до Москви в готелі в Улан-Баторі (Монголія).

Таксист чекав на нього біля готелю. Водій звернувся до персоналу з проханням нагадати акторові про машину.

Булдакова знайшли мертвим у його номері.

За попередньою інформацією, він помер від гострої серцевої недостатності на тлі ішемічної хвороби серця.

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Новину про смерть актора підтвердили російському виданню у Гільдії акторів кіно Союзу кінематографістів Росії.

За їхньою інформацією, Булдаков був на гастролях і у нього відірвався тромб.

Друг актора Семен Стругачов також підтвердив смерть Булдакова іншому російському виданню. За його словами, він помер уві сні.

Булдаков здобув популярність, зігравши генерала Міхалича у популярний фільмах Особливості національного полювання, Особливості національної риболовлі, Особливості національного полювання в зимовий період і Особливості національної політики.

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 3 лютого, від зупинки серця помер 35-річний репер Кирило Тлумацький (Децл).

Джерело: Посольство Російської Федерації в Монголії

Фото: Офіційний сайт Олексія Булдакова