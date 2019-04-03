Сьогодні у Росії помер 68-річний актор Олексій Булдаков. Факти ICTV розповідають про біографію актора і його найпопулярніші фільми.

Народився Олексій Булдаков 26 березня 1951 року в селі Макарівка в Алтайському краї (Росія). Молоді роки присвятив боксу і класичній боротьбі, проте згодом вирішив стати актором і закінчив театральну студію при Павлодарському драматичному театрі імені А. П. Чехова.

Перший час йому доводилося працювати на Павлодарському тракторному заводі, але згодом він став частиною театрів Павлодару, Томська, Рязані, працював в Карагандинському обласному російському драматичному театрі імені К. С. Станіславського.

Вперше він з’явився в кіно у 1982 році у фільмі Крізь вогонь, де зіграв Савелія. Хоча актор знімався у багатьох фільмах, йому діставалися в основному ролі другого плану.

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Велику популярність Булдаков здобув після того, як у 1995 році зіграв роль генерала Іволгіна у фільмі Особливості національного полювання.

Після цього фільму зазначена роль назавжди прив’язалася до актора і найбільше запам’яталася глядачам.

Загалом Булдакову довелося зіграти генерала Іволгіна у п’яти фільмах, які й стали найпопулярнішими у кар’єрі актора:

Особливості національного полювання;

Операція З Новим роком!;

Особливості національної риболовлі;

Особливості національного полювання в зимовий період;

Особливості національної політики.

У 2009 році він отримав звання народного артиста РФ.

Під час Революції гідності в Україні був одним з тих, хто підписав листа, в якому підтримував введення російських військ на територію України.

До слова, американський кантрі-виконавець Джастін Картер випадково застрелився під час зйомок кліпу.

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