Сьогодні у Росії помер 68-річний актор Олексій Булдаков. Факти ICTV розповідають про біографію актора і його найпопулярніші фільми.
Народився Олексій Булдаков 26 березня 1951 року в селі Макарівка в Алтайському краї (Росія). Молоді роки присвятив боксу і класичній боротьбі, проте згодом вирішив стати актором і закінчив театральну студію при Павлодарському драматичному театрі імені А. П. Чехова.
Перший час йому доводилося працювати на Павлодарському тракторному заводі, але згодом він став частиною театрів Павлодару, Томська, Рязані, працював в Карагандинському обласному російському драматичному театрі імені К. С. Станіславського.
Вперше він з’явився в кіно у 1982 році у фільмі Крізь вогонь, де зіграв Савелія. Хоча актор знімався у багатьох фільмах, йому діставалися в основному ролі другого плану.
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Велику популярність Булдаков здобув після того, як у 1995 році зіграв роль генерала Іволгіна у фільмі Особливості національного полювання.
Після цього фільму зазначена роль назавжди прив’язалася до актора і найбільше запам’яталася глядачам.
Загалом Булдакову довелося зіграти генерала Іволгіна у п’яти фільмах, які й стали найпопулярнішими у кар’єрі актора:
- Особливості національного полювання;
- Операція З Новим роком!;
- Особливості національної риболовлі;
- Особливості національного полювання в зимовий період;
- Особливості національної політики.
У 2009 році він отримав звання народного артиста РФ.
Під час Революції гідності в Україні був одним з тих, хто підписав листа, в якому підтримував введення російських військ на територію України.
До слова, американський кантрі-виконавець Джастін Картер випадково застрелився під час зйомок кліпу.
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