Найбагатша людина у світі Джефф Безос офіційно розлучився з дружиною, якій він повинен віддати чверть їх спільної частки в Amazon.

Джефф і Маккензі Безос повідомили про завершення їх шлюборозлучного процесу.

Маккензі поступилася акціями газети Washington Post і космічної компанії Blue Origin, але отримала чверть їх спільної частки в Amazon, а це 4% акцій вартістю $35,7.

Маккензі зможе отримати свою частку до початку липня. Таким чином вона займе 3 місце серед найбагатших жінок у світі.

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– Я рада, що процес розірвання мого шлюбу з Джеффом завершився при нашій взаємній підтримці, – написала Маккензі.

Джефф Безос також подякував колишній дружині за доброту і підтримку.

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