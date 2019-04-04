Тіна Кароль і гурт Бумбокс презентували спільну пісню Безодня. Такий дует став повною несподіванкою для фанатів.
Прем’єра пісні Безодня у виконанні Тіни Кароль та гурту Бумбокс відбулася 4 квітня.
Автором музики та слів до пісні став фронтмен Бумбоксу Андрій Хливнюк.
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До слова, дует Тіни Кароль із гуртом Бумбокс став повною несподіванкою для фанатів.
– Несподівано, але дуже круто!, Я сподівалася, що буде дует із Потапом!, Чекаю дует із Monatik!, Unreal!, Супер! Мрії збуваються! – писали вони в коментарях до посту співачки.
До слова, ми також писали про кліп Rammstein на пісню Deutschland. Відео стало першим за 7 років кліпом гурту.
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