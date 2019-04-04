Брітні Спірс потрапила в психіатричну клініку через сильний стрес.
Американська співачка Брітні Спірс потрапила в психіатричну лікарню через пережитий стрес, пов’язаний з хворобою її батька.
Протягом декількох тижнів батькові співачки провели дві операції.
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Брітні Спірс знаходиться в клініці вже тиждень і пробуде там ще близько місяця.
До слова, у січні в співачка написала в Twitter, що тимчасово припинить концертну діяльність через те, що її батько “був госпіталізований і ледь не помер”.
Нагадаємо, Спірс зайняла 10 місце в рейтингу найбагатших співачок 2018 за версією Forbes.
Фото: britneyspears
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