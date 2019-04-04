Режисер Георгій Данелія помер через зупинку серця.
Дружина режисера Георгія Данелії розповіла, що причиною смерті її чоловіка стала зупинка серця.
Данелія помер у віці 88 років.
Дружина режисера додала, що медики зробили все можливе, щоб врятувати його.
Раніше Данелію доставили одну з лікарень Москви (Росія) із запаленням легенів і ввели його у штучну кому, аби стабілізувати дихання.
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До слова, у Москві на 94 році життя помер режисер Марлен Хуцієв.
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