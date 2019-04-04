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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Названо причину смерті Георгія Данелії

Режисер Георгій Данелія помер через зупинку серця.

Георгій Данелія

Дружина режисера Георгія Данелії розповіла, що причиною смерті її чоловіка стала зупинка серця.

Данелія помер у віці 88 років.

Дружина режисера додала, що медики зробили все можливе, щоб врятувати його.

Раніше Данелію доставили одну з лікарень Москви (Росія) із запаленням легенів і ввели його у штучну кому, аби стабілізувати дихання.

Читайте: Помер Георгій Данелія: біографія і найкращі фільми режисера

До слова, у Москві на 94 році життя помер режисер Марлен Хуцієв.

Джерело: ТАСС

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