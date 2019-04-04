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Олег Винник в образі Зорро представив новий кліп

Відомий український співак Олег Винник представив новий кліп на пісню Бджола Майя.

Олег Винник в образі Зорро представив новий кліп

Олег Винник представив кліп на легку танцювальну пісню Бджола Майя.

У ролику співак приміряв на себе роль Зорро.

Режисером кліпу виступила Олена Вінярська, яка в одному відео об’єднала відразу три фільми: Desperado, Один вдома, Маска Зорро.

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– Мої останні відео роботи Роксолана і Бджола Майя – це стилістично протилежні кліпи, в яких ви зможете побачити два різних Винника. Але в цьому і полягає творчість. Так складається, що я пишу різні пісні, і мені подобається створювати різні картинки, – зазначив співак.

Нагадаємо, місяць тому Олег Винник презентував новий кліп на пісню Роксолана.

Фото: olegg.vynnyk

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