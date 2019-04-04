Сьогодні у Росії помер кінорежисер Георгій Данелія. Факти ICTV розповідають про біографію актора і його найпопулярніші фільми.
Народився Георгій Данелія 25 серпня 1930 року в Тифлісі (Грузія). Через рік сім’я переїхала в Москву.
Георгій Данелія не відразу визначився з майбутньою професією. Спочатку юнак вступив до архітектурного інституту і після закінчення навчання навіть влаштувався на посаду архітектора в інститут проектування. Але незабаром Данелія зрозумів, що найбільше його тягне до кінематографу.
Тому Георгій Миколайович кинув проектування і вступив на режисерські курси при Мосфільмі.
На вибір майбутньої професії Георгія Данелії вплинули і рідні дядько та тітка: Веріко Анджапарідзе і Михайло Чіаурелі – народні артисти СРСР.
Майже у всіх своїх фільмах Данелія брав участь і як сценарист, і як актор епізодичних ролей.
У новому тисячолітті режисер спробував себе в ролі публіциста і почав видавати автобіографічні книги.
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Широка популярність прийшла до режисера в 1964 році після виходу ліричної комедії Я шагаю по Москве.
Серед інших його відомих кіноробіт такі:
- Сережа;
- Афоня;
- Тридцать три;
- Джентльмены удачи;
- Осенний марафон;
- Мимино;
- Слезы капали;
- Кин-дза-дза;
- Настя.
Георгій Данелія був сценаристом більшості своїх фільмів, а також співавтором сценаріїв таких кінокартин, як Джентельмены удачи, Француз и Привет от Чарли Трубача.
Своїм найкращим фільмом режисер вважав картину менш популярну, ніж інші – Слезы капали – сумний переказ казкового сюжету на сучасний лад, переспів знаменитої казки про Снігову королеву.
Георгій Данелія був народним артистом СРСР та лауреатом Державної премії СРСР за фільм Мимино.
У 2002 і 2010 роках кінорежисерові дали орден За заслуги перед Вітчизною третього і другого ступеня відповідно.
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Фото: Кіно-театр