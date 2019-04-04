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Помер Георгій Данелія: біографія і найкращі фільми режисера

Сьогодні у Росії помер кінорежисер Георгій Данелія. Факти ICTV розповідають про біографію актора і його найпопулярніші фільми.

Помер Георгій Данелія: біографія і найкращі фільми режисера

Народився Георгій Данелія 25 серпня 1930 року в Тифлісі (Грузія). Через рік сім’я переїхала в Москву.

Георгій Данелія не відразу визначився з майбутньою професією. Спочатку юнак вступив до архітектурного інституту і після закінчення навчання навіть влаштувався на посаду архітектора в інститут проектування. Але незабаром Данелія зрозумів, що найбільше його тягне до кінематографу.

Тому Георгій Миколайович кинув проектування і вступив на режисерські курси при Мосфільмі.

На вибір майбутньої професії Георгія Данелії вплинули і рідні дядько та тітка: Веріко Анджапарідзе і Михайло Чіаурелі – народні артисти СРСР.

Майже у всіх своїх фільмах Данелія брав участь і як сценарист, і як актор епізодичних ролей.

У новому тисячолітті режисер спробував себе в ролі публіциста і почав видавати автобіографічні книги.

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Широка популярність прийшла до режисера в 1964 році після виходу ліричної комедії Я шагаю по Москве.

Серед інших його відомих кіноробіт такі:

  • Сережа;
  • Афоня;
  • Тридцать три;
  • Джентльмены удачи;
  • Осенний марафон;
  • Мимино;
  • Слезы капали;
  • Кин-дза-дза;
  • Настя.

Георгій Данелія був сценаристом більшості своїх фільмів, а також співавтором сценаріїв таких кінокартин, як Джентельмены удачи, Француз и Привет от Чарли Трубача.

Своїм найкращим фільмом режисер вважав картину менш популярну, ніж інші – Слезы капали –  сумний переказ казкового сюжету на сучасний лад, переспів знаменитої казки про Снігову королеву.

Георгій Данелія був народним артистом СРСР та лауреатом Державної премії СРСР за фільм Мимино.

У 2002 і 2010 роках кінорежисерові дали орден За заслуги перед Вітчизною третього і другого ступеня відповідно.

Раніше Факти ICTV писали про смерть російського актора Олексія Булдакова.

Фото: Кіно-театр 

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