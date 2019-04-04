У Росії помер 88-річний режисер Георгій Данелія.
У Москві (Росія) на 89-му році життя помер режисер Георгій Данелія, який відомий такими фільмами, як Джентльмени удачі, Міміно, Кін-дза-дза.
Наразі точна причина смерті режисера не повідомляється.
Однак відомо, що в лютому його госпіталізували із запаленням легенів.
Щоб стабілізувати дихання Данелії, лікарям довелося перевести його в реанімацію і ввести в штучну кому.
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До слова, вчора у віці 68 років помер російський актор Олексій Булдаков.
Фото: В гостях у Гордона
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