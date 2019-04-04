PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Помер режисер Георгій Данелія

У Росії помер 88-річний режисер Георгій Данелія.

Георгій Данелія

У Москві (Росія) на 89-му році життя помер режисер Георгій Данелія, який відомий такими фільмами, як Джентльмени удачі, Міміно, Кін-дза-дза.

Наразі точна причина смерті режисера не повідомляється.

Однак відомо, що в лютому його госпіталізували із запаленням легенів.

Щоб стабілізувати дихання Данелії, лікарям довелося перевести його в реанімацію і ввести в штучну кому.

Читайте: У Росії померла співачка Валентина Дворянінова

До слова, вчора у віці 68 років помер російський актор Олексій Булдаков.

Фото: В гостях у Гордона

Джерело: Медуза

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чим можуть допомогти Україні кораблі НАТО, що виходять на навчання у Чорному морі
“Надгробок” Путіну встановили перед собором у Пітері
У Росії затримали підлітка, у якого знайшли український прапор
Мюллер б’є по Кремлю і виправдовує Трампа: як РФ втручалась у вибори в США
Гірше, ніж у Конго: 20% росіян живуть без каналізації
Битва за металобрухт: куди його вивозять з України
Вибори президента України – реакція Росії
Договір про дружбу з РФ втратив чинність
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка