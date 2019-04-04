В Україні 4 квітня виходить у прокат фільм Кладовище домашніх тварин. Факти ICTV вже подивилися цю історію жахів і діляться своєю рецензією на фільм.
Кладовище домашніх тварин – один з найпопулярніших романів Стівена Кінга.
Його вперше опублікували ще у 1983, але читачі досі розкуповують книгу з вітрин.
Першу екранізацію підготував режисер Мері Ламберт у 1989 році.
У 2019 ця смертельна історія знову отримала життя і виходить на великі екрани.
До слова, романи Воно, Сяйво, Зелена миля, фантастична історія про вбивство Кеннеді 11.22.63 та багато інших бестселерів – справи рук Стівена Кінга.
Чи варто йти на фільм в кінотеатр – читайте в нашій рецензії.
Сюжет
Я не розповідатиму, про що саме був сюжет.
Якщо ви не читали книгу, вам тим більше буде цікавіше.
Важливо розуміти, що фільм – це лише скелетне відтворення сторінок роману.
Якщо в 1989 використовували сценарій самого Кінга, то тридцять років потому сценарист Джефф Бюлер бере тільки те, що йому потрібно.Читайте: Рецензія на фільм Дамбо: сумна та глибока історія Рецензія на фільм Ми: вийти з власної тіні Гаряча сімка! Найкращі кінопрем'єри квітня 2019 в Україні
У Кладовища домашніх тварин було кілька цікавих ліній. Про деякі команда фільму натякає зовсім злегка.
Крім того, буде два несподіваних повороти в сюжеті.
Деякі частини відрізняються від сюжету роману, але це зробили не для того, щоб обдурити глядача, а дали поглянути іншим чином на ту саму історію.
Режисер
Над режисурою працювали Кевін Клош і Денніс Відмайер.
Разом зі сценаристами вони відійшли від старої екранізації і від самого роману.
Зачепила якісна операторська робота і музичний супровід. Було завжди доречно і не нав’язливо.
Творці картини назвали його звичайним фільмом жахів, який розповіли в особливому стилі режисерів.
Тут немає нічого артхаусного чи руйнівного, але стильно.
Гра акторів
Акторів у Кладовищі домашніх тварин небагато, тому була можливість показати себе кожному.
І це вийшло досить непогано на рівні емоцій.
Герої фільму виглядали гармонійно і не здавалися “фальшивою сім’єю” навіть з усім спектром своїх дивацтв і болю.
Найбільше розкрилися Джейсон Кларк у ролі глави сімейства і маленька Жете Лоранс.
Так, героям не потрібно було показувати всі можливі настрої або грати відомих людей, але з завданням, яке стояло в цьому фільмі. думаю, вони впоралися.
До речі, малюка в сім’ї Крід грали близнюки – Г’юго Лавой і Лукас Лавой.
Їх герой завжди викликав приємні емоції.
Загальне
Цей фільм дійсно страшний. У ньому багато напружених моментів, які змушують відкласти попкорн, щоб не підкинути його вгору.
З дітьми я точно не рекомендую йти. Стрічка не лише страшна, але і жорстока.
І, до речі, це не той випадок, коли ти прочитав книгу і дуже розчарувався в екранізації потім. Так, багатьох моментів уникли, але вийшло все одно гідно.
Чого точно не скажеш про Інферно Дена Брауна.
Цю роботу краще дивитися в кінотеатрі, ніж удома з ноутбука.
Так ви відчуєте себе в тому зловісному лісі і точно отримаєте більше вражень.
І не беріть з собою в кіно людей, які люблять подуріти і полякати додатково.
Ідеї стрічки будуть зрозумілі, страшні й сумні одночасно.
Але не чекайте від фільму жахів довгих розмірковувань і зміни свідомості.
Сюжет: 8/10
Гра акторів: 8/10
Режисура: 9/10
Атмосфера: 9/10
Загальна оцінка Фактів ICTV: 8,5/10
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Валерія Маліцька
Фото: IMDb