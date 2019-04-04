14 квітня на екрани вийде фінальний восьмий сезон серіалу Гра престолів.

Довгих півтора року шанувальники серіалу чекали виходу і гадали, чим закінчиться культова сага.

Творці Гри престолів підігрівали інтерес глядачів виходом тизерів і трейлерів.

Фанатами було придумано дуже багато версій кінцівки і розвитку сюжету. Одні були абсолютно божевільними, а інші логічними.

Факти ICTV зібрали три найвірогідніші здогадки шанувальників серіалу.

Тіріон і Дейенеріс – брат і сестра

Перше, що запам’ятовується стосовно того, хто батько Тіріона, так це те, що це не Тайвін Ланністер. Він все життя зневажав і ненавидів свого так званого сина. Але в сцені, коли Тіріон його вбиває, Тайвін вимовляє: “Ти не мій син “.

Виникає питання, хто ж тоді його справжній батько.

Колишній охоронець Баррістана Селмі розповів, що Ейріс Таргаріен (божевільний Король) хотів переспати з матір’ю Тіріона Джоанною Ланістер під час її весілля з Тайвіном.

У Вестеросі ходили чутки, що вона була коханкою Ейріса ще до його одруження на Рейле Таргаріен (мати Дейенеріс).

Також Джоанна приїжджала до Королівської Гавані на святкування десятиліття царювання Ейріса, а через дев’ять місяців народила Тіріона.

Варто згадати момент, коли Тіріон спустився в підземелля до драконів і мало того, що залишився живий, так ще зміг з ними поговорити.

У світі серіалу дракони приймають тільки тих, в кому тече кров Таргарієнів.

Арья вб’є Джейме та Серсею

Колись відьма наворожила Серсеї народження трьох дітей і їх смерті. Також вона розповіла, що і королева помре.

– Золотими будуть їхні корони і золотими їх савани. А коли ти потонеш в сльозах, на твоїй блідій шиї закриє свої руки валонкар і задушить у тобі життя, – сказала вона.

Волонкар на високому валірійському означає молодша кров, що ще можна розшифрувати як молодший брат.

Фанати припускають, що Арья, яка вміє змінювати обличчя, спочатку вб’є Джейме і потім підбереться до Серсеї.

За фактом Серсею вб’є волонкар – Джейме.

Санса та Арья помруть

Найпростіша і найлогічніша здогадка з усіх, яка з’явилася після виходу тизера.

У ньому Джон, Арья і Санса заходять в підземелля Вінтерфелла, де поховані їхні предки.

Там знаходяться їх статуї, і, це вже перший натяк на їх смерть.

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Єдиний момент, статуя Джона виглядає набагато старшою, ніж статуї сестер. Вони виглядають так, як їх показано в серіалі.

Виходячи з цього, фанати зробили висновок, що Арья та Санса помруть у цьому сезоні.

Раніше творець Гри престолів режисер Девід Наттер розповів шанувальникам популярного серіалу про фінальний сезон.

Джерело: Cosmopolitan

Джерело: Business Insider

Джерело: Harpers bazaar

Фото: gameofthrones