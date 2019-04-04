Сьогодні американській співачці українського походження Квітки Цісик виповнилося б 66 років. Факти ICTV зібрали 11 цікавих фактів про виконавицю, а також зробили добірку найкращих її пісень.

1. У 25 років Квітка Цісик записала саундтрек до фільму Ти – світло мого життя. У 1978 він отримав премію Оскар, як найкраща пісня до кінофільму. Однак нагороду дали інший співачці – американці Деббі Бун, а з фінальних титрів ім’я Квітки вирізали. Приводом став особистий конфлікт між нею і режисером картини.

2. 1980-го з’явився її перший україномовний альбом Пісні України. Для його запису запросили музикантів, які працювали зі співаком Френком Сінатрою. Всього вона записала два україномовних альбоми – Songs of Ukraine і Two Colors.

3. Багато хто вважає, що співачка ніколи не була в Україні, проте це не так. У 1983 з матір’ю Квітка відвідала Україну, а після проголошення незалежності України мріяла дати серію концертів на Батьківщині. Але її мрії не здійснилися.

4. У Львові на честь Квітки Цісик назвали вулицю. Два роки тому на ній відкрили музей співачки.

5. У родині Цісиків завжди говорили українською мовою і шанували звичаї свого народу. Дівчинка крім звичайної американської школи навіть ходила у Школу українознавства.

6. Квітка Цісик мала майже унікальне колоратурне сопрано. Крім того, вона володіла так званим “білим голосом” (це своєрідна манера жіночого фольклорного співу, яка поширена у карпатських селах – Ред.)

7. У 1971 році виконавиця звернула з оперної стежки і відчайдушно увірвалася у рекламний бізнес, де її чекала справжня слава. Вона стала справжньою зіркою джинглів, її голосом співало багато героїв рекламних роликів. Незабаром вона стала однією з найбільш високооплачуваних співачок у рекламному бізнесі.

8. Квітка Цісик ще до того, як Майкл Джексон став королем поп-музики, часто співала з ним у хорі.

9. Улюбленою машиною співачки був спортивний Jaguar. Вона обожнювала швидку їзду і ніколи не зраджувала цій марці авто, хоча могла собі дозволити їздити на останніх моделях Ford (компанія дарувала їй кожну нову модель).

10. Вокал Квітки звучав у різних ефірах 22 мільярди разів, тобто у кілька разів більше, ніж населення планети.

11. 29 березня 1998 року сотні радіостанцій США передали повідомлення про те, що прекрасний голос Квітки Цісик покинув світ живих. Вона померла від раку грудей.

Де ти тепер

Журавлі

Два кольори

Рідна мати моя

Черемшина

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