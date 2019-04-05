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Хіту Леджеру могло бути 40: найкращі фільми актора

4 квітня легендарному акторові Хіту Леджеру могло виповнитися 40 років.

Хіту Леджеру могло бути 40: найкращі фільми актора

Хіт Леджер помер у віці 28 років, але за цей час він встиг стати справжньою легендою кінематографа завдяки своєму таланту та харизмі.

4 квітня йому могло виповнитися 40 років, але життя розпорядилося інакше, і актор раптово помер з невідомої причини. Її не зміг встановити навіть розтин.

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Після додаткової експертизи медики зробили висновок, що актор помер від гострої інтоксикації, викликаної дією болезаспокійливих, снодійних і транквілізаторів.

Факти ICTV вирішили згадати найкращі ролі Хіта Леджера.

10 причин моєї ненависті (1999)

Один з перших голлівудських фільмів актора, який закріпив за ним образ красеня-хулігана з добрим серцем.

Фільм є екранізацією п’єси Вільяма Шекспіра Приборкання норовливої.

Історія лицаря (2001)

Харизматичний Хіт Леджер грає головну роль в цьому класичному голлівудському продукті.

Режисер зняв своє бачення твору Джеффрі Чосера Кентерберійські розповіді, додавши до класичних лицарських турнірів саундтрек з сучасних хітів Queen, AC/DC і Девіда Боуї.

Горбата гора (2005)

Спочатку фільм вважався спірним з точки зору загальноприйнятої моралі.

У стрічці молоді ковбої закохуються один в одного, але не наважуються проявляти свої почуття. Вони одружуються і заводять дітей, але щастя не відчувають.

Леджер говорив, що в цій історії зустрілися і полюбили один одного не двоє чоловіків, а дві душі, а у душі немає статі.

За цей фільм Леджер був номінований на Оскар.

Темний лицар (2008)

Другий фільм трилогії Крістофера Нолана про Бетмена, який вважається його вінцем.

Леджер зіграв одну найяскравіших свої ролей, яка стала останньою в його житті. Він зіграв Джокера. За неї він посмертно отримав премію Оскар, Золотий глобус і Премію Гільдії кіноакторів США.

Актор встиг побачити тільки першу змонтовану сцену фільму з пограбуванням банку.

Раніше кінокритики склали список з 25 найпопулярніших і незвичайних антагоністів в супергеройських фільмах. Джокер Леджера зайняв перше місце.

Фото: Dreamstime

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