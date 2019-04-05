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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Контрольний! Макс Корж презентував стадіонну пісню

Білоруський композитор і співак Макс Корж представив свою нову пісню під назвою Контрольний.

Контрольний! Макс Корж презентував стадіонну пісню

Білоруський виконавець Макс Корж представив новий трек під назвою Контрольний.

Пісня являє собою стадіонну кричалку про лунінецьких бродяг, які всюди знайдуть на свою голову пригоди.

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До слова, сингл не став випадковим, адже Корж готується до великого концерту на стадіоні у серпні.

Раніше Факти ICTV писали, що  MARUV представила кліп на пісню Siren Song, з якою виступила на національному відборі на Євробачення 2019.

Фото: maxkorzhmus

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