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MARUV представила кліп на пісню Siren Song

Українська співачка MARUV представила кліп на пісню Siren Song, з якою виступила на національному відборі на Євробачення 2019.

MARUV Siren Song

MARUV презентувала кліп на пісню Siren Song, з якою здобула перемогу на національному відборі на Євробачення 2019.

За сюжетом кліпу співачка в шкіряних легінсах і стріп-взутті йде по коридору готелю і заходить в один з номерів, де на неї чекають безліч дівчат у сексуальному одязі.

MARUV опиняється у ванній, яка наповнена червоною рідиною. Після вона виливає на свою ногу вино, яке нагадує кров.

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Поки вимазані кров’ю дівчата лежать у ліжку, в номер заходить портьє.

Відео закінчується, вже знаменитим, Bang на вухо працівникові готелю.

Нагадаємо, MARUV з піснею Siren Song здобула перемогу в національному відборі на Євробаченні 2019 в Тель-Авіві (Ізраїль).

Пізніше вона відмовилася від участі через скандал з виступами в РФ і контрактом, який необхідно було укласти перед конкурсом.део закінчується, вже знаменитим, Bang на вухо працівникові готелю.

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