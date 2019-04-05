Вокалісту The Rolling Stones Мікові Джаггеру зробили успішну операцію по заміні штучного серцевого клапана.

Вокаліст англійського рок-гурту The Rolling Stones Мік Джаггер переніс операцію на серце. Медики зробили музикантові заміну штучного серцевого клапана.

Наразі 75-річний музикант відновлюється після процедури в одній із лікарень Нью-Йорка. Уже через кілька днів Міка Джаггера випишуть з лікарні, а поки що фахівці спостерігають за станом його здоров’я.

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Раніше грут The Rolling Stones заявив, що скасовує заплановані на весну концерти в Північній Америці через погіршення самопочуття Джаггера. Якщо здоров’я дозволить, тур перенесуть на літо 2019 року.

Нагадаємо, 74-річний фронтмен культового гурту The Rolling Stones Мік Джаггер зустрічається з 22-річною кінопродюсером Нур Альфаллою.