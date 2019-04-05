Відомий музикант Оззі Осборн скасував світове турне у 2019 році через те, що травмувався.

Відомий співак Оззі Осборн скасував світове турне у 2019 році через травму, якої зазнав у себе вдома.

Співак зазнав травми через те, що невдало впав у себе вдома, де проходив реабілітацію після нападу пневмонії.

Осборн пообіцяв, що турне відбудеться наступного року.

– Словами не передати, наскільки я розчарований і злий від того, що не можу поїхати у турне. Я дуже вдячний за підтримку сім’ї, моєму гурту та шанувальникам, – сказав музикант.

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Наразі Осборн знаходиться у Лос-Анджелесі, де проходить курс реабілітації.

До слова, музиканту Міку Джаггеру провели успішну операцію на серці.