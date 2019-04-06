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Ані Лорак отримала чергову нагороду в Росії

На премії Жара у Росії співачка Ані Лорак отримала сьому нагороду.

Ані Лорак отримала чергову нагороду в Росії

Співачка Ані Лорак, яка вже давно прижилася у Росії, вкотре отримала російську нагороду.

У своєму Instagram співачка опублікувала фото і відео з червоної доріжки церемонії вручення російської премії Жара.

Нагороду Лорак отримала у номінації Найкраще шоу за свою концертну програму Діва.

Загалом це уже сьома статуетка, яку Ані Лорак отримала в Росії.

Читайте: Ані Лорак та Подкопаєва відзначають 20 років дружби в купальниках на пляжі

Нагадаємо, скандальна українська співачка Ані Лорак знялася в рекламі йогурту для російського телебачення.

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