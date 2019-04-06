6 квітня співачка Ірина Білик святкує 49-річчя. Найбільш зворушливим стало привітання від чоловіка Аслана Ахмадова.

Чоловік артистки Аслан Ахмадов присвятив коханій зворушливі рядки, створивши короткі відеоролики.

Відео приємно здивувало підписників і не залишило байдужою саму іменинницю.

Аслан зізнався в коханні Ірині і прочитав на камеру вірш Костянтина Бальмонта Я люблю тебе.

– Я не знаю, чим я заслужив це щастя, що в моєму житті з’явилася ти! Безмежно люблю тебе! З Днем народження, кохана, – підписав привітання Аслан.

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Підписники прийшли в захват від трепетного ставлення до дружини. Навіть російська співачка Лоліта залишила коментар: До сліз…

Також чоловік Ірини Білик зачитав легендарні вірші поета Інокентія Анненського Моя зірка.

Співачка зворушена вчинком чоловіка.

– Це найважливіше привітання, для якого не існує кордонів, – підписала відео розчулена Ірина.

Шанувальники приєдналися до теплих слів і побажань.

Факти ICTV зробили підбірку привітань від українських політиків, спортсменів та зірок шоу-бізнесу в День закоханих.