6 квітня співачка Ірина Білик святкує 49-річчя. Найбільш зворушливим стало привітання від чоловіка Аслана Ахмадова.
Чоловік артистки Аслан Ахмадов присвятив коханій зворушливі рядки, створивши короткі відеоролики.
Відео приємно здивувало підписників і не залишило байдужою саму іменинницю.
Аслан зізнався в коханні Ірині і прочитав на камеру вірш Костянтина Бальмонта Я люблю тебе.
– Я не знаю, чим я заслужив це щастя, що в моєму житті з’явилася ти! Безмежно люблю тебе! З Днем народження, кохана, – підписав привітання Аслан.
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Підписники прийшли в захват від трепетного ставлення до дружини. Навіть російська співачка Лоліта залишила коментар: До сліз…
Також чоловік Ірини Білик зачитав легендарні вірші поета Інокентія Анненського Моя зірка.
Співачка зворушена вчинком чоловіка.
– Це найважливіше привітання, для якого не існує кордонів, – підписала відео розчулена Ірина.
Шанувальники приєдналися до теплих слів і побажань.
Факти ICTV зробили підбірку привітань від українських політиків, спортсменів та зірок шоу-бізнесу в День закоханих.