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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

До сліз! Чоловік Ірини Білик розчулив співачку ніжним привітанням

6 квітня співачка Ірина Білик святкує 49-річчя. Найбільш зворушливим стало привітання від чоловіка Аслана Ахмадова.

До сліз! Чоловік Ірини Білик розчулив співачку ніжним привітанням

Чоловік артистки Аслан Ахмадов присвятив коханій зворушливі рядки, створивши короткі відеоролики.

Відео приємно здивувало підписників і не залишило байдужою саму іменинницю.

Аслан зізнався в коханні Ірині і прочитав на камеру вірш Костянтина Бальмонта Я люблю тебе.

– Я не знаю, чим я заслужив це щастя, що в моєму житті з’явилася ти! Безмежно люблю тебе! З Днем народження, кохана, – підписав привітання Аслан.

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Підписники прийшли в захват від трепетного ставлення до дружини. Навіть російська співачка Лоліта залишила коментар: До сліз…

Також чоловік Ірини Білик зачитав легендарні вірші поета Інокентія Анненського Моя зірка.

Співачка зворушена вчинком чоловіка.

– Це найважливіше привітання, для якого не існує кордонів, – підписала відео розчулена Ірина.

Шанувальники приєдналися до теплих слів і побажань.

Факти ICTV зробили підбірку привітань від українських політиків, спортсменів та зірок шоу-бізнесу в День закоханих.

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