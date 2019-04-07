Український реп-виконавець Потап відповів своїм шанувальникам на питання, чи збирається він у Росію.
Під фотографією Потапа користувач залишив коментар: “Коли у Москву? Скучив вже …”. На це виконавець відповів наступним чином:
– Не скоро, друже мій, не скоро.
Після цього посипалися коментарі різного характеру. Деякі запевняли, що це правильна позиція, інші навпаки стверджували, що музика повинна бути поза політикою.
– Ми вас любимо і чекаємо! Музика повинна бути поза політикою!
– Правильно, не потрібно нагнітати, молодець.
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До речі, Віра Брежнєва заявила, що вона ніколи не була українською співачкою.
Джерело: realpotaр
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