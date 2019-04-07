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Коли у Москву? Потап відповів, коли приїде у Росію

Український реп-виконавець Потап відповів своїм шанувальникам на питання, чи збирається він у Росію.

Коли у Москву? Потап відповів, коли приїде у Росію

Під фотографією Потапа користувач залишив коментар: “Коли у Москву? Скучив вже …”. На це виконавець відповів наступним чином:

– Не скоро, друже мій, не скоро.

Після цього посипалися коментарі різного характеру. Деякі запевняли, що це правильна позиція, інші навпаки стверджували, що музика повинна бути поза політикою.

– Ми вас любимо і чекаємо! Музика повинна бути поза політикою!

– Правильно, не потрібно нагнітати, молодець.

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До речі, Віра Брежнєва заявила, що вона ніколи не була українською співачкою.

Джерело: realpotaр

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