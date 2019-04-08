Дизайнер Марк Джейкобс одружився на своєму давньому другові Чарлі Дефранческо.
У Нью-Йорку 55-річний дизайнер Марк Джейкобс одружився на своєму партнерові Чарлі Дефранческо.
На весілля Джейкобс і Дефранческо наділи символічні, дорогоцінні брошки у формі пінгвіном. Пара пояснила це тим, що у них, як і у пінгвінів один партнер на все життя.
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Дефранческо обрав для церемонії зелений оксамитовий піджак і метелик, а Марк Джейкобс темний костюм.
Раніше Факти ICTV писали, що співачка й актриса Дженніфер Лопес оголосила про заручини з 43-річним колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом.
Фото: themarcjacobs
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