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Дизайнер Марк Джейкобс одружився на своєму бойфренді

Дизайнер Марк Джейкобс одружився на своєму давньому другові Чарлі Дефранческо.

Дизайнер Марк Джейкобс одружився на своєму бойфренді

У Нью-Йорку 55-річний дизайнер Марк Джейкобс одружився на своєму партнерові Чарлі Дефранческо.

На весілля Джейкобс і Дефранческо наділи символічні, дорогоцінні брошки у формі пінгвіном. Пара пояснила це тим, що у них, як і у пінгвінів один партнер на все життя.

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Дефранческо обрав для церемонії зелений оксамитовий піджак і метелик, а Марк Джейкобс темний костюм.

Раніше Факти ICTV писали, що співачка й актриса Дженніфер Лопес оголосила про заручини з 43-річним колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом.

Фото: themarcjacobs

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