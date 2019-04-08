Американська співачка і актриса Джей Ло випустила кліп на пісню Medicine, яку записала з репером French Montana.
Співачка Дженніфер Лопес презентувала свою першу роботу у цьому році – кліп на пісню Medicine.
Композиція артистки записана в тандемі з репером Карімом Харбушем, більш відомим під псевдонімом French Montana.
У ролику співачка постає в ефектному білому вбранні з глибоким декольте, а також дуже відвертій сукні з розрізами з боків, що доходять ледь не до талії.
Читайте: Дженніфер Лопес у золотій сукні з глибоким декольте
Відео менш ніж за добу набрало більше півмільйона переглядів.
Нагадаємо, голлівудська співачка й актриса Дженніфер Лопес оголосила про заручини з 43-річним колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом.
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