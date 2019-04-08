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Мадонна виступить на Євробаченні 2019

На Євробаченні 2019, яке пройде в Ізраїлі, виступить американська співачка Мадонна.

Мадонна виступить на Євробаченні 2019

Мадонна приїде у Тель-Авів для виступу на Євробаченні 2019.

– Офіційно: Мадонна з’явиться на конкурсі Євробачення, – повідомила ізраїльська корпорація Кан.

Конкурс Євробачення 2019 пройде у Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

Читайте: Євробачення 2019: якою буде сцена

Нагадаємо, що через скандал на нацвідборі Євробачення 2019 пройде без участі України.  Факти ICTV писали, хто винен у тому, що учасника не знайшлось, чи допоможе вирішити проблему закон та як на відмову відреагує Європа.

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