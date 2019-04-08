Український співак Melovin презентував лірик-відео на пісню Ти.
Melovin представив ролик на пісню, написану двома мовами – українською та російською.
Пісню Ти шанувальники могли чути і раніше на концертах виконавця, але тільки зараз Melovin представив її офіційно на своєму YouTube-каналі.
Відеоряд складається з різних кадрів: видно, як руйнується будинок, міст та в’яне квітка. Перша частина відео складається зі слів з пісні, які змінюються.
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До речі, американська співачка і актриса Джей Ло випустила кліп на пісню Medicine, яку записала з репером French Montana.
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