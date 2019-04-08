PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Melovin презентував двомовний трек Ти

Український співак Melovin презентував лірик-відео на пісню Ти.

Melovin презентував двомовний трек Ти

Melovin представив ролик на пісню, написану двома мовами – українською та російською.

Пісню Ти шанувальники могли чути і раніше на концертах виконавця, але тільки зараз Melovin представив її офіційно на своєму YouTube-каналі.

Відеоряд складається з різних кадрів: видно, як руйнується будинок, міст та в’яне квітка. Перша частина відео складається зі слів з пісні, які змінюються.

Читайте: Я боявся хейтерів: MELOVIN про життя після Євробачення

До речі, американська співачка і актриса Джей Ло випустила кліп на пісню Medicine, яку записала з репером French Montana.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка