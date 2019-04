Українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona представила свій дебютний альбом Пушка.

Аlyona Аlyona презентувала свій дебютний альбом під назвою Пушка, до якого увійшли 13 композицій.

– Мені дуже подобається час, у якому я живу. Набагато більше стало жінок у хіп-хопі. Їхній реп став качовішим, а тематика — ближчою до людей: читають не лише про любов або щось сумне. Зараз розквіт жіночого репу, і це класно, – зазначила Аlyona Аlyona.

Також виконавиця зазначила, що поділяє ідеї фемінізму й бодіпозитиву, проте не хоче їх використовувати у своїй творчості.

Головним синглом альбому Аlyona Аlyona назвала пісню Вiдчиняй як гімн поколінню.

Фото: alyona.alyona.official