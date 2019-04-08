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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Просто пишка-пушка: Аlyona Аlyona презентувала свій перший альбом

Українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona представила свій дебютний альбом Пушка.

Просто пишка-пушка: Аlyona Аlyona презентувала свій перший альбом

Аlyona Аlyona презентувала свій дебютний альбом під назвою Пушка, до якого увійшли 13 композицій.

– Мені дуже подобається час, у якому я живу. Набагато більше стало жінок у хіп-хопі. Їхній реп став качовішим, а тематика — ближчою до людей: читають не лише про любов або щось сумне. Зараз розквіт жіночого репу, і це класно, – зазначила Аlyona Аlyona.

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Також виконавиця зазначила, що поділяє ідеї фемінізму й бодіпозитиву, проте не хоче їх використовувати у своїй творчості.

Головним синглом альбому Аlyona Аlyona назвала пісню Вiдчиняй як гімн поколінню.

Раніше Факти ICTV писали, що американська співачка Біллі Айліш випустила свій перший альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

Фото: alyona.alyona.official

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