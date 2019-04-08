Українська співачка Світлана Лобода показала шанувальникам пікантні селфі.
Світлана Лобода знялася повністю оголеною. Пікантні місця прикрила шкіряною курткою і фотоапаратом, який вона тримає у руках.
Співачка зробила дві фотографії. На них вона сидить на кріслі повністю оголена (з одягу лише куртка на плечах і окуляри).
На знімках видно оголені ноги співачки аж до стегна і пишні груди, які прикриті фотоапаратом і рукою.
З одягу лише окуляри і куртка: Лобода знялася оголеною / 2 фотографии
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До речі, нещодавно Світлана Лобода потішла фанатів новою сексуальною фотографією у ванній, де знялася оголеною.
Джерело: lobodaofficial
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