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З одягу лише окуляри і куртка: Лобода знялася оголеною

Українська співачка Світлана Лобода показала шанувальникам пікантні селфі.

З одягу лише окуляри і куртка: Лобода знялася оголеною

Світлана Лобода знялася повністю оголеною. Пікантні місця прикрила шкіряною курткою і фотоапаратом, який вона тримає у руках.

Співачка зробила дві фотографії. На них вона сидить на кріслі повністю оголена (з одягу лише куртка на плечах і окуляри).

На знімках видно оголені ноги співачки аж до стегна і пишні груди, які прикриті фотоапаратом і рукою.

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З одягу лише окуляри і куртка: Лобода знялася оголеною / 2 фотографии

Читайте: Люблю душу, а не стать. Зірка Гри престолів про сексуальні експерименти

До речі, нещодавно Світлана Лобода потішла фанатів новою сексуальною фотографією у ванній, де знялася оголеною.

Джерело: lobodaofficial

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