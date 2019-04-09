З’явився перший трейлер мультфільму Сімейка Аддамс, який розповідає про однойменну родину.
Студія Universal Pictures опублікувала в Youtube перший трейлер мультфільму Сімейка Аддамс.
У ньому можна побачити ті дивні “забави”, якими живе моторошна сімейка.
Також у ролику грає пісня з оригінального мультфільму.
Голову сімейства Гомеса Аддамса озвучує Оскар Айзек, а його дружину Мортицію – Шарліз Терон.
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Вихід Сімейки Аддамс запланований на жовтень 2019 року.
До слова, нещодавно з’явився трейлер фільму Джокер, який розповідає про однойменного злодія зі всесвіту коміксів DC.
Фото: Universal Pictures UK
Відео: Universal Pictures UK
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