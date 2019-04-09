PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Найдивніша родина повертається – перший трейлер Сімейки Аддамс

З’явився перший трейлер мультфільму Сімейка Аддамс, який розповідає про однойменну родину.

Сімейка Аддамс

Студія Universal Pictures опублікувала в Youtube перший трейлер мультфільму Сімейка Аддамс.

У ньому можна побачити ті дивні “забави”, якими живе моторошна сімейка.

Також у ролику грає пісня з оригінального мультфільму.

Голову сімейства Гомеса Аддамса озвучує Оскар Айзек, а його дружину Мортицію – Шарліз Терон.

Читайте: Рецензія на фільм Кладовище домашніх тварин за романом Стівена Кінга

Вихід Сімейки Аддамс запланований на жовтень 2019 року.

 

До слова, нещодавно з’явився трейлер фільму Джокер, який розповідає про однойменного злодія зі всесвіту коміксів DC.

Фото: Universal Pictures UK

Відео: Universal Pictures UK

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рецензія на фільм Кладовище домашніх тварин за романом Стівена Кінга
Джокер – перший трейлер фільму з Хоакіном Феніксом
Марлону Брандо могло б бути 95! Оскар і які ролі грав
Зіткнення з Таносом: вийшов новий трейлер фільму Месники: Фінал
Гаряча сімка! Найкращі кінопрем’єри квітня 2019 в Україні
Рецензія на фільм Дамбо: сумна та глибока історія
Месники: Завершення буде рекордним за тривалістю фільмом Marvel
Рецензія на фільм Ми: вийти з власної тіні
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка