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Помер український актор Петро Бенюк

Сьогодні на 74-му році життя помер старший брат актора Богдана Бенюка – народний артист України Петро Бенюк.

Петро Бенюк

Смерть Петра Бенюка підтвердили у Національному українському академічному драматичному театрі імені Марії Заньковецької у Львові, в якому працював актор.

Петро Бенюк народився 4 березня 1946 року у селищі Битків Надвірнянського району Івано-франківської області.

Читайте: Помер актор Володимир Етуш

Прихильники знали актора знали за ролями у виставах: Останній гречкосій, Сто тисяч, Невільник.

Джерело: Національний театр М. Заньковецької

Фото: Національний театр М. Заньковецької

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