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Співака Alekseev помітили у Венеції з солісткою ВІА ГРИ

Українського співака Микиту Алексєєва підозрюють у романі з учасницею гурту ВІА ГРА.

ALEKSEEV

На сторінці Super.ru в Instagram з’явилося відео, на якому український співак Микита Алексєєв (Alekseev) обіймається з солісткою гурту ВІА ГРА Уляною Синецькою.

Відпочивали музиканти у Венеції (Італія).

На відео можна побачити, як пара катається на човні, обіймається і тримається за руки.

Микита та Уляна стали парою після того, як заспівали дуетом в одному з музичних проектів.

 

 

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Публикация от SUPER (@super.ru)

Читайте: Дизайнер Марк Джейкобс одружився на своєму бойфренді

До слова, у соцмережі Instagram з’явився офіційний акаунт принца Гарі і Меган Маркл.

Фото: ALEKSEEV

Відео: Super.ru

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