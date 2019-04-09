Українські зірки розповіли ким вони працювали до того, як стати знаменитими.

Українські знаменитості не завжди отримували великі гонорари, тому їх перші заробітки рідко були пов’язані зі сценою та телебаченням.

Телеведучий Сергій Притула працював посудомийником, офіціантом, вантажником.

– На будівництві різноробочим працював, на пошті вантажником, на радіо ведучим, координував роботу промоутерів, супервайзером був, тамадував, – ділиться спогадами шоумен.

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Співак Сергій Бабкін мив вікна авто на світлофорах та торгував булочками й тістечками біля метро.

– Я працював на розфасовці, де зерно по мішках фасують. Потім різноробочим на будівництві, ще й підвали прибирав, – згадує артист.

Маша Єфросініна, Слава Соломко, Мішель Андраде, Анатолій Анатоліч роздавали рекламу на вулиці.

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Фото: babkin_official