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Торгівля булочками та роздача листівок: ким працювати українські зірки

Українські зірки розповіли ким вони працювали до того, як стати знаменитими.

Торгівля булочками та роздача листівок: ким працювати українські зірки

Українські знаменитості не завжди отримували великі гонорари, тому їх перші заробітки рідко були пов’язані зі сценою та телебаченням.

Телеведучий Сергій Притула працював посудомийником, офіціантом, вантажником.

– На будівництві різноробочим працював, на пошті вантажником, на радіо ведучим, координував роботу промоутерів, супервайзером був, тамадував, – ділиться спогадами шоумен.

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Співак Сергій Бабкін мив вікна авто на світлофорах та торгував булочками й тістечками біля метро.

– Я працював на розфасовці, де зерно по мішках фасують. Потім різноробочим на будівництві, ще й підвали прибирав, – згадує артист.

Маша Єфросініна, Слава Соломко, Мішель Андраде, Анатолій Анатоліч роздавали рекламу на вулиці.

Раніше Факти ICTV писали, що  Світлана Лобода показала шанувальникам пікантні селфі.

Фото: babkin_official

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