Українська співачка Ані Лорак опублікувала тизер нового кліпу на пісню Я тебе чекала.

Ані Лорак представила тизер нового кліпу на пісню Я тебе чекала. Прем’єра відбудеться 16 квітня.

На ролику Ані Лорак у сукні кольору металі стоїть у темному приміщенні.

На відео артистка вимовляє лише одну репліку:

– Я тебе чекала. Ми не попрощалися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ятебяждала Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 9 Апр 2019 в 12:25 PDT

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До речі, нещодавно на премії Жара у Росії співачка Ані Лорак отримала нагороду у номінації Найкраще шоу за свою концертну програму Діва. Це уже сьома статуетка, яку співачка отримала у Росії.