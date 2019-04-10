Українська співачка Ані Лорак опублікувала тизер нового кліпу на пісню Я тебе чекала.
Ані Лорак представила тизер нового кліпу на пісню Я тебе чекала. Прем’єра відбудеться 16 квітня.
На ролику Ані Лорак у сукні кольору металі стоїть у темному приміщенні.
На відео артистка вимовляє лише одну репліку:
– Я тебе чекала. Ми не попрощалися.
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#ятебяждала
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
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До речі, нещодавно на премії Жара у Росії співачка Ані Лорак отримала нагороду у номінації Найкраще шоу за свою концертну програму Діва. Це уже сьома статуетка, яку співачка отримала у Росії.
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