Українська співачка Даша Астаф’єва показала три свої обкладинки відомого чоловічого глянцю Playboy.

Даша Астаф’єва показала три номери журналу Playboy зі своїми фотографіями на обкладинці.

Дві з них вийшли з різницею в 10 років.

Вперше співачка знялася для глянцю у 2009 році. На фото Астаф’єва позувала повністю оголеною.

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Другий раз у 2011 році. Вона прикриває груди смужкою тканини, на якій написано Х’ю її знає (Х’ю Хефнер – засновник Playboy).

Третій раз Астаф’єва з’явилася на обкладинці у 2019 році. На ній топ, бікіні і колготи-сітка.













Астаф’єва показала обкладинки Playboy з різницею в 10 років / 3 фотографии

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва опублікувала відверте фото у напівпрозорій сукні.

Фото: da_astafieva