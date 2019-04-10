Співачка MARUV зізналася, що включає у себе її райдер.

MARUV розповіла, що серед її вимог до організаторів концертів немає нічого надприродного, проте іноді від цього списку вони “дзвонять і плачуть”.

Основна складність для організаторів – це харчування артистки, оскільки вона вегетаріанка.

– Зазвичай організаторам складно з тим, що я вегетаріанка і багато чого не їм – рибу, м’ясо, морепродукти, а також картоплю, помідори і рис, – каже MARUV.

Також вона розповіла про свою поїздку в Італію, де їй через особливості національної кухні довелося ходити майже голодною.

– Там все таке борошняне, важке, м’ясне – я це не їм, тому ходила там практично голодна і їла іноді пасту з соусом песто, тому приїхала і лікувала шлунок ще тиждень, – розповідає співачка.

Ще одна особливість райдера MARUV – це вподобання в одязі.

– А ще ми якось прописали в райдері колготки у сітку, оскільки вони рвуться майже на кожному виступі і під час гастролей не встигаєш їх купити. І це виявилося великою проблемою для організаторів – купити нам колготи у сітку. Багато дзвонять і плачуть, мовляв не можуть знайти такі колготки, – поділилася зірка.

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До речі, MARUV представила кліп на пісню Siren Song, з якою виступила на національному відборі на Євробачення 2019.