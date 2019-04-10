Студія Walt Disney презентувала трейлер до ремейку популярного мультфільму Король Лев.

У мережі з’явився трейлер римейку мультфільму Король Лев.

Прем’єра стрічки запланована на 19 липня 2019 року.

Як і в оригінальному мультфільмі, Шрам вбиває ватажка зграї Муфасу, а його сина і спадкоємця престолу Сімбу виганяє.

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Головний герой після вигнання потрапляє в компанію суриката Тімона і кабана Пумби, поруч з якими він доросліший і стає грізним левом.

Персонажів озвучили Дональд Гловер (Сімба), Бейонсе (Нала), Біллі Айкнер (Тімон) і Сет Роген (Пумба).

Раніше Факти ICTV писали, що з’явився перший трейлер мультфільму Сімейка Аддамс, який розповідає про однойменну родину.

Фото: Disney The Lion King‏