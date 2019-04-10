PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Через рік після смерті: у мережі з’явився новий сингл Avicii

Сингл S.O.S увійде в посмертний альбом діджея Avicii.

Через рік після смерті: у мережі з’явився новий сингл Avicii

Сім’я покійного діджея і музичного продюсера Тіма Берглінга, відомого як діджей Avicii, анонсувала вихід його першого посмертного синглу SOS, фрагмент якого вже опублікували.

Пісня увійде в посмертний альбом музиканта під назвою Tim.

Як стверджують рідні та колеги Avicii, він припускав, що ця музика стане його найсильнішим творчим висловлюванням.

– SOS – типова композиція в стилі хаус-поп у справжньому дусі Avicii, – коментує сингл музичний критик Талі да Сільва.

ЧитайтеПомер всесвітньо відомий діджей Avicii: причина смерті і біографія

Нагадаємо, Avicii помер 20 квітня 2018 року.

Діджей покінчив життя самогубством, скориставшись склом від розбитої пляшки з-під вина.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка