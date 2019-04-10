Сингл S.O.S увійде в посмертний альбом діджея Avicii.

Сім’я покійного діджея і музичного продюсера Тіма Берглінга, відомого як діджей Avicii, анонсувала вихід його першого посмертного синглу SOS, фрагмент якого вже опублікували.

Пісня увійде в посмертний альбом музиканта під назвою Tim.

Як стверджують рідні та колеги Avicii, він припускав, що ця музика стане його найсильнішим творчим висловлюванням.

– SOS – типова композиція в стилі хаус-поп у справжньому дусі Avicii, – коментує сингл музичний критик Талі да Сільва.

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Нагадаємо, Avicii помер 20 квітня 2018 року.

Діджей покінчив життя самогубством, скориставшись склом від розбитої пляшки з-під вина.