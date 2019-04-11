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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Рюші чи паєтки? Як обрати сукню на випускний 2019

Факти ICTV зібрали найактуальніші та найяскравіші вбрання на випускний, щоб кожна дівчина відчувала себе зіркою цього вечора.

выпускные платья 2019

Сукня на випускний важливий атрибут модного життя дівчини. Адже ці спогади потім залишаться з вами на все життя.

До цієї справи варто підходити відповідально. Сукня на випускний повинна поєднувати одразу кілька факторів: актуальність, доцільність, зручність і, те наскільки вона вам личить.

На щастя, дизайнери та стилісти пропонують розкішний вибір. Для шанувальниць ніжних і романтичних образів ідеальними будуть сукні з тюлі, особливо у поєднанні з довжиною міді, яка на піку популярності.

Читайте: Беллуччі і Клосс на показі Dior у Парижі: що буде модно весною 2019

Тим, хто бажає в цей вечір бути в центрі уваги, варто поглянути на сукні з паєтками або на вбрання із тканини ламе. Актуальності цим матеріалам додасть крій. Наприклад, зараз у тренді сукні із запахом, а в поєднанні з яскравими тканинами це буде виглядати святково і незвично.

Асиметричний крій зараз теж у тренді. Він допоможе зробити класичні сукні більш цікавими. Це може бути один рукав, баска або рюші на один бік.

Для тих, хто шанує комфорт, підійдуть комбінезони. Яскраві, асиметричні, класичні – це залежить лише від ваших уподобань.

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Рюші чи паєтки? Як обрати сукню на випускний 2019 / 15 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали, чим дивували на тижні моди у Парижі. 

Фото: dreamstimeocsparklelightmyfirefashionolyamak_official

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