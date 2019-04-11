Факти ICTV зібрали найактуальніші та найяскравіші вбрання на випускний, щоб кожна дівчина відчувала себе зіркою цього вечора.

Сукня на випускний важливий атрибут модного життя дівчини. Адже ці спогади потім залишаться з вами на все життя.

До цієї справи варто підходити відповідально. Сукня на випускний повинна поєднувати одразу кілька факторів: актуальність, доцільність, зручність і, те наскільки вона вам личить.

На щастя, дизайнери та стилісти пропонують розкішний вибір. Для шанувальниць ніжних і романтичних образів ідеальними будуть сукні з тюлі, особливо у поєднанні з довжиною міді, яка на піку популярності.

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Тим, хто бажає в цей вечір бути в центрі уваги, варто поглянути на сукні з паєтками або на вбрання із тканини ламе. Актуальності цим матеріалам додасть крій. Наприклад, зараз у тренді сукні із запахом, а в поєднанні з яскравими тканинами це буде виглядати святково і незвично.

Асиметричний крій зараз теж у тренді. Він допоможе зробити класичні сукні більш цікавими. Це може бути один рукав, баска або рюші на один бік.

Для тих, хто шанує комфорт, підійдуть комбінезони. Яскраві, асиметричні, класичні – це залежить лише від ваших уподобань.





























































Рюші чи паєтки? Як обрати сукню на випускний 2019 / 15 фотографий

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Фото: dreamstime, ocsparkle, lightmyfirefashion, olyamak_official