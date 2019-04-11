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Тіна Кароль вийшла в світ у прозорій сукні за 340 тис. грн

Відома українська співачка Тіна Кароль з’явилася на публіці у прозорій сукні за 340 тис. грн.

Тіна Кароль вийшла в світ у прозорій сукні за 340 тис. грн

Тіна Кароль позувала на червоній доріжці з Андрієм Хливнюком у прозорій сукні.

Співачка для заходу обрала вбрання від бренду Kristian Aadnevik за 340 тис. грн. Образ вона доповнила сережками від Balenciaga і босоніжками на високих підборах.

Читайте: З одягу лише окуляри і куртка: Лобода знялася оголеною

Раніше Факти ICTV писали, що  Даша Астаф’єва показала три свої обкладинки для відомого чоловічого глянцю Playboy.

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