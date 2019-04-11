Українська співачка Даша Астаф’єва зняла відео, яке вчить позувати на фото
Даша Астаф’єва показала своїм прихильницям, як потрібно позувати під час фотосесії. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram.
У ролику співачка позує у чорній білизні та комбінезоні-сітці.
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– Робимо майстер-клас для дівчат? – написала вона.
Відео подивилися більше 30 тисяч разів.
Раніше Даша Астаф’єва показала три свої обкладинки для відомого чоловічого глянцю Playboy.
Фото: da_astafieva
Відео: da_astafieva
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