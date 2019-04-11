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Як позувати на фото: Астаф’єва показала гарячий майстер-клас

Українська співачка Даша Астаф’єва зняла відео, яке вчить позувати на фото

астафьева

Даша Астаф’єва показала своїм прихильницям, як потрібно позувати під час фотосесії. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

У ролику співачка позує у чорній білизні  та комбінезоні-сітці.

Читайте: Астаф’єва з бойфрендом ніжиться у джакузі серед снігу

– Робимо майстер-клас для дівчат? – написала вона.

Відео подивилися більше 30 тисяч разів.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Раніше Даша Астаф’єва показала три свої обкладинки для відомого чоловічого глянцю Playboy.

Фото: da_astafieva

Відео: da_astafieva

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